Депутаты Госдумы в среду рассмотрели и единогласно приняли в первом чтении законопроект, определяющий регулирование операций кредитных организаций со сберегательными (депозитными) сертификатами и обращение ценных бумаг на предъявителя.



«Законопроект развивает и углубляет идею, реализованную в Гражданском кодексе и связанную с внедрением в банковскую практику РФ таких инструментов, как сберегательные (депозитные) сертификаты. Законопроект регулирует их порядок обращения и исключает возможность обращения данных ценных бумаг без учета личности владельца (неименных), — пояснил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, представляя законопроект. — Кроме того, устанавливается, что в ряде случаев вводится страхование по данным сертификатам, что также прописывает в ряде поправок в закон о страховании вкладов.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников также уточнил, что законопроект по сути исключает из обращения такие финансовые инструменты, как сберегательная книжка на предъявителя и сберегательный (депозитный) сертификат на предъявителя.

Новелла внесена правительством РФ и предусматривает ряд изменений в Гражданском кодексе, федеральных законах «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О Центральном банке Российской федерации (Банке России)», «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», «О несостоятельности (банкротстве)» и некоторые другие документы.

Предполагается, что при прохождении всех необходимых инстанций законопроект может вступить в силу с 1 июня 2018 года.

Алексей Моисеев обратил внимание депутатов на тот факт, что «запрещаются не обычные сберкнижки, которые мы все знаем и которые мы все в детстве видели (именные сберкнижки), а сберкнижки на предъявителя, то есть те, в которых не написано, кто является владельцем». Именно они создают коррупционные риски и риски отмывания, считают в Минфине.

Предполагается, что сберегательный (депозитный) сертификат будет номинирован в той валюте, в которой каждый конкретный банк захочет предложить этот продукт. Кроме того, налоговое регулирование сберсертификатов, прописанное в законодательстве, не будет отличаться от регулирования обычных депозитов.

Дорожные чеки под действие законопроекта не подпадут.

Ко второму чтению новелла должна быть изрядно доработана, в частности во избежание задвоения, так как с момента ее внесения в Госдуму до рассмотрения в первом чтении прошел почти один календарный год. За это время часть предложенных в законопроекте изменений уже была внесена в необходимые законодательные акты.