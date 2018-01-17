По данным CoinМarketСap в ночь с 16 на 17 января, капитализация криптовалютного рынка достигла самого низкого значения с 22 декабря 2017 года - $450 млрд. 17 января на 09.00 по мск общая рыночная капитализация составляет $506,5 млрд. Курсы криптовалют продолжают падать.

За сутки курс биткоина снизился на 17,25% и теперь составляет $10,972 тыс. при капитализации $184,4 млрд.

Ethereum упал в цене на 21,55% за 24 часа. Его курс - $0,971 тыс., а капитализация достигла $94,2 млрд.

Курс Ripple снизился на 30,03% до $1,13. Капитализация криптовалюты - $43,6 млрд.

Bitcoin Cash также подешевел на 25,51% и его курс в настоящее время составляет $1,696 тыс. Капитализация Bitcoin Cash - $28,7 млрд.

Падение капитализации стало следствием глубокой коррекции рынка, вызванной падением курса биткоина, который в течение суток 16 января потерял 25,1% своей стоимости. Аналитики предполагают, что основными причинами такого падения могли выступить как неблагоприятные новости из Китая и Южной Кореи о возможном усилении регулирования или полном запрете криптовалютных операций, так и приближающийся Новый год по лунному календарю, в предверии которого пользователи биткоина в Азии стремятся выйти в фиатные валюты.