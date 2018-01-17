В поисковой выдаче «Яндекса» у некоторых компаний появилась кнопка чата, с помощью которой можно связаться с консультантом.

Как сообщает VC.ru , представитель «Яндекса» пояснил без уточнения подробностей, что компания проводит эксперимент с результатами поиска.

Решение дает клиентам бизнеса возможность связаться с консультантом компании. Сейчас чат доступен лишь части клиентов сервиса JivoSite, которых руководство компании отбирало вручную. В JivoSite подтвердили, что эксперимент запустили вместе с «Яндексом».