В Саратове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей банковской сотрудницы. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, 27-летняя Алла Иванова признана виновной в 15 эпизодах преступлений по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере и о присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения.

Следствием и судом установлено, что в период с марта 2015-го по сентябрь 2016 года Иванова, являясь ведущим специалистом одного из коммерческих банков Саратова, похитила денежные средства со счетов девяти вкладчиков в сумме более 8 млн рублей путем внесения в электронную базу данных фиктивных сведений о наличии доверенностей на снятие денежных средств этих клиентов третьими лицами.

После выявления вышеуказанных преступлений сотрудниками органов внутренних дел Иванова в целях возмещения потерпевшим ущерба похитила у своих знакомых мошенническим путем денежные средства в общей сумме 24 млн рублей, из которых 9 млн внесла в банк для погашения причиненного ущерба. Остальными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

«В рамках осуществления предварительного расследования Иванова отрицала вину в инкриминируемых ей деяниях, выдвигала различные версии о своей непричастности, которые опровергнуты собранной в ходе следствия доказательственной базой», — отмечается в релизе СК РФ.

Приговором суда Ивановой назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций и возмещения ущерба потерпевшим суд по ходатайству следователя наложил арест на имущество Ивановой на сумму свыше 5 млн рублей.



«Кроме того, в целях профилактики подобных преступлений руководству банка внесено соответствующее представление об устранении причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний, с указанием на необходимость проведения профилактических бесед с подчиненными сотрудниками и разъяснения положений действующего законодательства», — подчеркивают правоохранители.