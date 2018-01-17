Количество кибермошеннических операций выросло в 2017 году в 2,3 раза при внедрении технологий, которые были недостаточно отлажены, сказала зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на Гайдаровском форуме.



«С внедрением новых технологий вопросы кибербезопасности и управления рисками выходят на первый план. В 2017 году в 2,3 раза выросло количество кибермошеннических операций при внедрении технологий, которые были недостаточно отлажены. Огромное значение приобретает, как мы встраиваем кибербезопасность в те решения, которые предлагаем», — отметила Скоробогатова.