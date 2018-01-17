Unicredit Group прогнозирует замедление роста ВВП России до 1,3% в 2018—2019 годах, следует из доклада, представленного группой в рамках конференции Euromoney.



По предварительным оценкам группы, рост ВВП России в 2017 году составил 1,8%.

Также, согласно исследованиям Unicredit Group, темпы роста кредитования будут на уровне 3,8% в 2018—2019 года. При этом плохие долги в банковском секторе сократятся на 1 процентный пункт, с 15,5% в 2017 году до 14,5% в 2019 году. Основными драйверами снижения объема плохих долгов служат восстановление экономики, продажа плохих долгов и повышение эффективности работы коллекторских агентств, отмечается в докладе.

Как пояснил журналистам главный экономист Unicredit Group по региону Центральной и Восточной Европы Дан Букса, одной из причин невысоких темпов экономического роста является не самая хорошая демографическая ситуация.

При этом, по мнению Букса, действия Центробанка России оказывают положительное влияние на рост российской экономики.

«То, что делает ЦБ РФ, — это очень хорошо, и поможет улучшить экономический рост в будущем. Снижение процентных ставок, особенно снижение долгосрочных процентных ставок, позволит российским компаниям, особенно частному сектору, брать более дешевые займы. Будем надеяться, что инвестиции в неэнергетические сектора будут расти», — сказал он.

Согласно оценкам Минэкономразвития России, рост ВВП РФ в 2018 году ускорится до уровня около 2%. По предварительной оценке МЭР, в 2017 году ВВП РФ вырос в диапазоне 1,4—1,8%.