Развитие как русскоязычных, так и англоязычных специализированных журналов — это важнейший вопрос с точки зрения развития экономической науки, а также экономической политики в России, считает первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева.

«Потому что работа, особенно работа центральных банков, не может происходить в отрыве от развития науки», — заявила она в РАНХиГС в рамках Гайдаровского форума.



«Ситуация в экономике все время меняется, постоянно возникают новые представления о том, как развиваются те или иные экономические тенденции, как на них нужно реагировать. И для того, чтобы на них правильно реагировать, экономическая политика должна базироваться на научных и на прикладных научных исследованиях. Именно поэтому развитию, в том числе и журналов как способа публикации, обсуждения и распространения научных знаний, сейчас уделяется такое большое внимание», — пояснила Юдаева.

Она также уточнила, что на данный момент в России целая серия журналов, в частности печатных изданий о банках и экономике, «проходит некий ребрендинг, апгрейдинг».

«Мы в Центральном банке начали реформу «Денег и кредита», и у него тоже будет английская версия», — сообщила первый зампред Банка России.

Журнал «Деньги и кредит» — одно из старейших печатных российских изданий о банковском рынке. Он издается ЦБ РФ. С 2018 года журнал меняет формат и становится реферируемым научным изданием открытого доступа.