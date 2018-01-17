Глава рейтингового агентства АКРА Екатерина Трофимова считает, что полноценное возвращение ведущих международных рейтинговых агентств в Россию — это вопрос времени. Об этом она рассказала в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС.



Напомним, после вступления в силу закона о рейтинговых агентствах все международные агентства, которые присваивают рейтинг по национальной шкале, обязали создавать полноценные дочерние предприятия в России. Прежде они ограничивались филиалами. В результате S&P, Moody's, Fitch предпочли отказаться от рейтингования по национальной шкале. Сейчас в РФ работают два аккредитованных агентства: АКРА и «Эксперт РА» (RAEX).

«Я не исключаю, что аккредитацию может получить еще какое-то или какие-то агентства в ближайшее время. Уверена, что на российский рынок полноценно вернутся агентства «большой тройки». Это произойдет по мере того, как рынок будет развиваться и восстанавливаться. И те инвестиции, которые от агентств требует новое регулирование, будут оправданны с точки зрения потенциального бизнеса, который они могут получить», — заявила Трофимова.

По ее словам, для этого нужен рост объема внутренних размещений и приход на рынок новых эмитентов, тогда потенциальные «регуляторные касты», необходимые для создания российской «дочки» иностранными игроками, будут оправданны. При этом в прошлом году объем размещений на российском долговом рынке приблизился к докризисным уровням. Пока же «тройка» продолжает предоставлять рейтинги по выпускам еврооблигаций российских компаний.

Любовь ЦАРЕВА, Banki.ru