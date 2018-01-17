При создании криптовалют как платежного средства была создана платформа для финансовой пирамиды, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС. По его словам, подобный эффект сравним с тем, как была создана «Виагра». Швецов сравнил криптовалюты с мечом в компьютерной игре.

«Пока это небольшой масштаб, хотя 500 миллиардов рублей для меня заметно», — отметил Швецов. Потребительские свойства криптовалют могут быть утрачены, по его мнению, когда налоговая служба примет меры, чтобы облагать налогом доходы от этой деятельности. «Что нас беспокоит сегодня? Эффект «Виагры», — пояснил Швецов.

Он вспомнил, что ее побочные свойства были выявлены случайно, хотя разрабатывали лекарство для сердечников. «Нас беспокоит, что создавали что-то как платежное средство, а создали шикарную платформу для финансовой пирамиды», — заявил Швецов. По его словам, большинство инвесторов в криптовалюты покупают ее исключительно с расчетом на спекулятивный рост, и это создает определенные риски, хотя масштабы пока ограничены.