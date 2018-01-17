По мнению первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, потребительские свойства криптовалют могут быть утрачены, когда налоговая служба примет меры, чтобы облагать налогом доходы от этой деятельности.
При создании криптовалют как платежного средства была создана платформа для финансовой пирамиды, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС. По его словам, подобный эффект сравним с тем, как была создана «Виагра». Швецов сравнил криптовалюты с мечом в компьютерной игре.
«Пока это небольшой масштаб, хотя 500 миллиардов рублей для меня заметно», — отметил Швецов. Потребительские свойства криптовалют могут быть утрачены, по его мнению, когда налоговая служба примет меры, чтобы облагать налогом доходы от этой деятельности. «Что нас беспокоит сегодня? Эффект «Виагры», — пояснил Швецов.
Он вспомнил, что ее побочные свойства были выявлены случайно, хотя разрабатывали лекарство для сердечников. «Нас беспокоит, что создавали что-то как платежное средство, а создали шикарную платформу для финансовой пирамиды», — заявил Швецов. По его словам, большинство инвесторов в криптовалюты покупают ее исключительно с расчетом на спекулятивный рост, и это создает определенные риски, хотя масштабы пока ограничены.
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