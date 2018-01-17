Банк России проводит проверку в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) «Сафмар». Внимание регулятора могли привлечь недавние сделки фонда с акциями Промсвязьбанка за день до его санации, пишет Forbes.



Пенсионные фонды «Сафмар», «Доверие» и «Будущее» 14 декабря продали в совокупности 20% акций кредитной организации на бирже. НПФ «Сафмар» владел 6,2% акций, а НПФ «Доверие» — 3,8% бумаг Промсвязьбанка. Зампред ЦБ Василий Поздышев на пресс-конференции предупреждал, что регулятор будет расследовать эти сделки.

22 декабря через пресс-службу Банка России он заявил, что ЦБ обратился в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, которые кажутся Банку России незаконными. Среди них — сделки трех НПФ с акциями Промсвязьбанка.

«Предположительно для финансирования этих сделок управляющая фондами компания 14 декабря разместила в банке несколько депозитов сроком на одну неделю. В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет «Промсвязь Капитала» (офшор собственников банка), который в тот же день расплатился с УК НПФ за продажу акций», — пояснил Поздышев. По его словам, для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря, добавил Поздышев.

Трудно предугадать итоги текущей проверки сделок НПФ с бумагами банка, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. «Регулятор посчитал, что те фонды, которые отошли ему на санацию вместе с «ФК Открытие», имели право продать акции банка. Из-за этого сейчас судится НПФ «Будущее». С другой стороны, НПФ «Будущее» и НПФ «Сафмар» — это социально значимый бизнес (большое число застрахованных лиц). И важно, что сделает ЦБ: закроет глаза или признает, что ситуация с «ФК Открытие» была уникальной, а все остальные должны понести наказание», — объяснил эксперт.

Впрочем, по другим данным, проверка ЦБ — плановая, регулятор поставил в известность пенсионный фонд о ней еще в конце прошлого года.