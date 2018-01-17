Китайский гигант интернет-коммерции Alibaba Group запустил платформу для майнинга криптовалют.

По данным Tencent News, 10 октября конгломерат Alibaba зарегистрировал базирующуюся в китайском Нанкине платформу под названием P2P Nodes.Но пока не известно, началась ли официальная регистрация пользователей, сообщает CCN , ссылаясь на источники в СМИ.

Также указано, что операции на платформе будут осуществляться в пользу «третьих лиц». Возможно, это означает, что Alibaba будет предоставлять клиентам сервис облачного майнинга, позволяя им арендовать хеш-мощности компании.

В сообщении местного источника также говорится, что Alibaba «чрезвычайно осмотрительна» в отношении нового проекта. Так, клиенты платформы смогут выводить лишь фиатные деньги при помощи сервиса Alipay. При этом, согласно условиям пользования сервисом, возможность вывода криптовалюты напрямую недоступна.

Ранее основатель Alibaba Джек Ма заявил, что компания не собирается работать с криптовалютой.

«Я не думаю, что мы к этому готовы, - сказал он, добавив, что компания сосредоточит свои усилия на ориентированных на фиатные деньги финтех-инновации, таких как Alipay. - Биткоин не для меня».