При реализации бюджетной политики «Россия должна превратиться во вторую Норвегию». Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

Министр отметил, что Норвегия не чувствовала никаких колебаний цен на нефть в последние несколько лет.

«Все это благодаря тому, что (страна) проводила очень взвешенную и консервативную бюджетную политику», — сказал Силуанов.

По его словам, «чтобы бюджет перестал быть катализатором кризисных явлений, необходимо иметь сбалансированный объем бюджета при любых обстоятельствах».

Министр сообщил, что общий объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 4,5 трлн рублей, или почти 5% ВВП. «Справедливости ради стоит сказать, что 1,5 процентных пункта ВВП из этого объема уже инвестировано в инфраструктурные проекты», — уточнил он.

По его словам, пока средства из ФНБ не будут тратиться на другие проекты.

«Считаю, что нам сначала нужно накопить определенный уровень «подушки безопасности» — не ниже 7% ВВП. С тем, чтобы мы могли профинансировать наши обязательства в течение трех лет, независимо от того, как сложится ситуация на мировых рынках сырья, ограничениями или оттоками капитала», — отметил Силуанов.

Он напомнил, что исчерпание резервного фонда в 2017 году было плановым решением.

«У нас было два фонда — Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Управлять резервами проще, когда деньги сконцентрированы в одном месте. Мы решили, что это будет ФНБ. Тем более, что за счет него мы инвестируем средства в инфраструктурные проекты», — добавил Силуанов.