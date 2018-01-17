Налоговая система России в целом, а также процесс и контроль изъятия налогов у граждан, в частности, будут более технологичными. Об этом в интервью телеканалу «РБК» сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.



Большей технологичности удастся достигнуть за счет взаимодействия основных налоговых администраторов (ФНС, Таможенная служба, Росалкогольрегулирование) в части формирования единых баз данных, совершенствования системы управления рисками, прослеживаемости товаров, увеличения количества онлайн-касс, которые сразу будут представлять информацию в налоговые органы.

По словам Силуанова, налоговая система также должна быть ориентирована на то, чтобы упростить порядок взаимодействия малого бизнеса с Федеральной налоговой службой.

«Мы считаем, что здесь у нас есть хорошее предложение, чтобы обеспечить уплату налогов абсолютно комфортно для малого бизнеса, практически без взаимодействия с налоговыми органами», — поделился министр.

«Все те технологические новации, которые существуют в мире, даже те, которые не существуют, наши налоговые администраторы будут задействовать для того, чтобы обеспечить выполнение налогового законодательства всеми участниками бизнеса и налогоплательщиками, которые где-то, может быть, еще уклоняются от выполнения налоговых законов», — заключил глава Минфина.