Минфин, совершая операции на валютном рынке, в том числе старается не допустить чрезмерного роста курса рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов.



«Мы начали совершать операции на валютном рынке. Мы не дадим резко укрепиться курсу рубля. Если мы спросим у отраслевых бизнесменов, то они скажут, что укрепление курса — смерти подобно», — сказал Силуанов на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

Он также объяснил, что принятое бюджетное правило позволяет сглаживать колебания курса.

«Все дополнительные доходы мы не тратим, не разгоняем наши расходные обязательства, а сберегаем. Это важно с точки зрения влияния на курс, его прогнозируемости. Инвесторы понимают, что как бы ни менялись цены на нефть, курс будет меняться более плавно», — отметил министр.