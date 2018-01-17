Амнистия капитала будет проводиться с марта по декабрь 2018 года. При этом под нее попадут как открытые, так и закрытые не ранее 1 марта счета в зарубежных банках. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

«Амнистия будет проводиться в текущем году в соответствии с решением президента с марта по декабрь 2018 года. Мы будем предлагать практически те же условия для амнистии. Единственное, что добавляется: мы договорились о том, что не только открытые, но и закрытые не ранее 1 марта счета в зарубежных банках также будут подпадать под действие этой амнистии, и Министерство финансов еще будет давать, наделяется правом давать разъяснения», — рассказал он.

«Сейчас второй этап амнистии, которая была объявлена президентом, как раз и говорит о том, что предприниматели — пожалуйста: у нас уже есть опыт, есть положительные результаты, есть проблемы с нашим бизнесом за рубежом, переводите деньги сюда, декларируйте то, что у вас там зарегистрировано, работайте в России. Это основная наша задача», — подытожил министр.

По данным ведомства, в рамках прошлой амнистии в 2016 году было подано около 7,2 тыс. деклараций.

