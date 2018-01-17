Федеральная налоговая служба (ФНС) в письме своим сотрудникам разъяснила, как необходимо взыскивать недоимки бизнеса с руководства.

В прошлом году Конституционный суд подтвердил, что с менеджеров могут быть взысканы долги и пени компании (кроме штрафа). Предприятия участвуют в нарушении опосредованно, через людей - руководителей или бухгалтеров, объяснил он свое решение.

Взыскать недоимку налоговики могут через привлечение руководства обанкротившейся компании к субсидиарной ответственности или предъявив иск о взыскании ущерба бюджету, сообщает Inc ., ссылаясь на «Ведомости».

Сотрудники должны в суде доказать, что руководитель причинил вред бюджету, а также, что он мог влиять на решения компании. Так, в ФНС должны будут доказать, что менеджер или его родственники разбогатели, когда компания не платила налоги, или же расходы членов семьи руководителя (или самого управленца) превысили доходы. Кроме того, налоговики могут доказать, что компания выводила деньги на однодневки или подставных людей или опровергнуть отсутствие личного интереса у менеджера. При этом размер возмещения сократить не получится, если налоговая докажет, что менеджер умышленно причинил вред.

По словам федерального чиновника, налоговая служба не будет массово использовать этот механизм: речь идет только о случаях, где ФНС удалось доказать недобросовестные действия управленцев, из-за которых бизнес не платил налоги.