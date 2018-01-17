Согласно новому исследованию компании App Annie, процент загрузок финансовых приложений в России вырос более чем на 100% по сравнению с 2015 годом.

Также, Сбербанк Онлайн стал четвертым приложением в России по числу скачиваний и активных пользователей в месяц. Кроме того, в 2017 году число пользователей приложений финтех-компаний росло на разных рынках.

По данным App Annie, во всем мире в 2017 году загрузки приложений превысили 175 млрд по всему миру, рост на 60% по сравнению с 2015 годом, а расходы потребителей в магазинах приложений превысили $86 млрд. Таким образом, Россия вошла в рейтинг топ-5 ведущих стран по загрузкам в 2017 году.

Вовлеченность пользователей вышла на новые уровни: средний пользователь смартфона ежемесячно открывал около 40 приложений, а каждый пользователь проводил примерно 1,5 месяца в году в приложениях. +30% роста по сравнению с 2015 годом. При этом, анализ выбранных рынков показал, что пользователи смартфонов проводят в нативных приложениях в 7 раз больше времени, чем в мобильных браузерах, и заходят в них в 13 раз чаще.

Таким образом, согласно исследованию App Annie, мобильные приложения ускорили переход личных финансов в цифровую среду, а мгновенные расчеты между частными лицами, агрегаторы и электронные кошельки/платежные сервисы уже сегодня снизили значение традиционных банковских операций. При этом из-за усиливающегося ажиотажа на рынках приложения по работе с криптовалютами переживают бурный рост: они позволяют пользователям отслеживать динамику цен, вести счета и торговать криптовалютами где и когда угодно.