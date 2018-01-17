Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два постановления , которые ограничивают объем раскрываемой российскими юридическими лицами информации.

Российские компании вправе засекретить сделку или раскрывать только часть информации о ней в случае, если сделка касается гособоронзаказа или военно-технического сотрудничества, сообщает «Коммерсант» . Такая же привилегия распространяется на контракты с юридическими или физическими лицами, в отношении которых действуют международные санкции.

Компании под санкциями могут не обнародовать ряд юридически значимых сведений о своей деятельности. Они будут заноситься в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений без открытой публикации в интернете.

Раскрытие информации, а также случаи, при которых отдельные сведения о юрлицах не подлежат размещению в интернете, будет определять правительство.