Это касается гособоронзаказов, военно-технического сотрудничества и сделок с попавшими под санкции лицами.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два постановления, которые ограничивают объем раскрываемой российскими юридическими лицами информации.
Российские компании вправе засекретить сделку или раскрывать только часть информации о ней в случае, если сделка касается гособоронзаказа или военно-технического сотрудничества, сообщает «Коммерсант». Такая же привилегия распространяется на контракты с юридическими или физическими лицами, в отношении которых действуют международные санкции.
Компании под санкциями могут не обнародовать ряд юридически значимых сведений о своей деятельности. Они будут заноситься в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений без открытой публикации в интернете.
Раскрытие информации, а также случаи, при которых отдельные сведения о юрлицах не подлежат размещению в интернете, будет определять правительство.
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