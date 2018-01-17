Роспотребнадзор обращает внимание, что любой отказ принимать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. должен рассматриваться как действие, которое ущемляет права потребителей.

Как говорится в сообщении ведомства , покупатель сам имеет право выбирать для оплаты банкноты и монеты ЦБ, находящиеся в официальном обращении.

«Любой отказ продавца (исполнителя) в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей», - уточняется в сообщении.

Это может иметь признаки административного правонарушения, что в свою очередь грозит юридическим лицам штрафом до 50 000 рублей.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января 2018 года открывает Всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца.