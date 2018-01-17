Розничным клиентам Промсвязьбанка — держателям карт платежной системы Visa стала доступна оплата покупок и услуг с помощью мобильного платежного сервиса Samsung Pay. Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

Сервис позволяет оплачивать покупки при помощи совместимого смартфона Samsung Galaxy или «умных» часов Gear S3 и Gear Sport. Для оплаты владельцам смартфона достаточно выбрать карту на экране, авторизоваться с помощью отпечатка пальца или ПИН-кода и совершить покупку, а при оплате часами нужно просто выбрать карту и поднести смартфон к терминалу.

«Главное преимущество Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication) сервис поддерживает собственную технологию MST (Magnetic Secure Transmission), благодаря чему он совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются только банковские карты с контактным чипом и магнитной полосой», — напоминают в Промсвязьбанке.

Там также подчеркивают, что в Samsung Pay реализована трехуровневая защита, которая обеспечивает безопасность платежных операций.



Напомним, что для держателей карт Masterсard Промсвязьбанка сервис Samsung Pay стал доступен еще в мае прошлого года.