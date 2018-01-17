«Дочка» онлайн-ритейлера Overstock объявила о партнерстве с WENN Digital, по условиям которого готовящаяся к запуску криптовалюта KodakСoin будет добавлена в листинг блокчейн-платформы tZERO (t0).

Запуск криптовалюты KODAKCoin на платформе tZERO запланирован на первый квартал этого года. Она станет первым сторонним security-токеном, запущенным на инновационной платформе t0.

Как сообщает ForkLog , t0 также будет предоставлять консалтинговые услуги WENN Digital для проведения успешного токенсейла блокчейн-платформы KODAKOne. Старт Security Token Offering (STO) запланирован на 31 января 2018 года и участвовать в нем смогут аккредитованные инвесторы из США, Канады и Великобритании.

tZERO будет предоставлять проекту KODAKOne услуги шифрования аккаунтов, организации торгов и клиринга. Кроме того, компания планирует заниматься урегулированием споров и следить за соответствием токенов требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег.