На данный момент в России наблюдается фундаментальное ужесточение регулирования в банковской сфере. Об этом заявил член совета директоров Альфа-Банка , председатель совета директоров ABH Holdings S.A. Петр Авен в РАНХиГС в рамках Гайдаровского форума.



«То, что мы видим после (кризиса) 2007 года, не всегда внушает оптимизм. Во-первых, это, безусловно, фундаментальное ужесточение регулирования, — сказал Авен. — Интересно, что пересекая границу любой развитой страны, когда пишешь профессию «банкир», видишь (особое) отношение к этому слову. Оно поменялось после 2007—2009 годов, потому что банкиры были объединены во многом тем, что происходило».



Авен уточнил, что более жесткий подход к регулированию — главная тема даже заседаний советов директоров. «Минимум 60% времени (заседания) любого совета директоров любого банка в любой стране от Голландии до Казахстана затрагивает вопрос регулирования», — отметил банкир.

Он посетовал, что вместо обсуждения насущных вопросов на заседаниях советов директоров теперь много обсуждаются вопросы регулирования и отношений с регулятором.

«И это, вообще говоря, не вполне нормально», — считает Авен.

По его словам, усложняет жизнь банкам и то, что им приходится жить в мире двух стандартов — МСФО и РСБУ, над которыми также «нависает» «Базель III». Авен призвал упрощать регулирование банков, отметив, что жизнь в мире двух стандартов «безусловно, влияет на косты (от английского слова costs — «издержки, расходы». — Прим. ред.)».