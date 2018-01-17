Член совета директоров Альфа-Банка, председатель совета директоров ABH Holdings S.A. Петр Авен считает, что следует начать постепенный отказ от презумпции виновности банкиров.

«Есть вообще презумпция виновности банкиров. Я вполне понимаю, откуда это берется, учитывая многие истории наших банков. Но мне представляется, что от этого нужно постепенно уходить», — заявил он на Гайдаровском форуме.

Авен также отметил, что Центральный банк должен стать партнером для коммерческих банков, особенно в части цифровизации, «так как это абсолютно неизбежная вещь».

«Нам нужна помощь в том, чтобы стать современными», — обратился Авен к ЦБ.