На текущий момент кредитные организации сталкиваются с большим вызовом со стороны небанковских структур. Об этом заявил член совета директоров Альфа-Банка , председатель совета директоров ABH Holdings S.A. Петр Авен.



«Маржа падает, появляются новые конкуренты, прежде всего платежные системы. Цифровизация является огромным вызовом, — сказал он на Гайдаровском форуме, проходящем в РАНХиГС. — Сегодня то, что многие банки, действительно, не зарабатывают прибыль, в общем-то, следствие именно этого».



Также Авен указал на существующие проблемы российских банков в отношении недостаточного внедрения электронного документооборота.