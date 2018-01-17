Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева не исключает колебаний курса рубля и роста инфляции.

«Во-первых, текущее укрепление рубля не очень сильное, во-вторых, цена на нефть ближе к 70 долларам, соответственно, есть факторы, которые влияют на рубль. С другой стороны, волатильность рубля может быть и вверх, и вниз. Рубль у нас плавающий, это может зависеть от разного рода факторов, касающихся как торгового баланса текущего счета, так и счета движения капитала», — отметила Юдаева в РАНХиГС в рамках Гайдаровского форума.



Инфляционные ожидания сохраняются высокими и устойчивыми. При этом ЦБ пообещал обойтись без сюрпризов и снижать ставку постепенно, с оглядкой на текущую ситуацию. Свои прогнозы цен на нефть Банк России пока менять не собирается. Как пояснила Юдаева, информации пока недостаточно.