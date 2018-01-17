В ближайшие два — три года количество банков в РФ продолжит сокращаться, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС.

«В ближайшие два — три года, скорее всего, будет консолидация, очистка банковской системы от банков без капитала, это фактор, который работает на сокращение банков», — сказал он.

Этой же точки зрения придерживается и глава АКРА Екатерина Трофимова. «Количество банков сократится. Тенденция не прекращается, консолидация и укрупнение идут по всему миру, банки и их модели бизнеса стоят перед серьезными вызовами», — отметила Трофимова.