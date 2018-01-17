В России вынесен приговор в отношении выданных из Испании бывших супругов Ольги Король и Михаила Кащука, набравших семь лет назад кредитов и получивших деньги с клиентов ГК. Тогда они скрылись за границу, где, по версии следствия, могли отмыть часть похищенного через отели, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело владельцев группы компаний «ОКОР» Ольги Король и Михаила Кащука рассмотрел Бежицкий райсуд города Брянска. Прокуратура требовала признать их виновными в особо крупном мошенничестве и отмывании (легализации) похищенных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), назначив девять и девять с половиной лет колонии общего режима соответственно, а также штрафы. Судья Наталья Лужецкая, согласившись с обвинением, назначила Ольге Король на год меньше, а ее экс-мужу и партнеру дала запрошенный срок. Кроме того, осужденные были оштрафованы на полмиллиона каждый.

В группу компаний, подконтрольную супругам, входили четыре предприятия, занимавшихся оптовой торговлей бытовой техникой, мебелью, автомобилями и пр. В 2007–2008 годах эти компании получили в ВТБ кредиты на общую сумму 650 млн рублей, которые должны были пойти на развитие бизнеса. Кроме того, супруги привлекли средства граждан и организаций на еще почти 100 млн рублей — одним они должны были поставить технику, другим — предоставить автомобили и пр.

Займы, однако, возвращены не были, а поставки не состоялись. Когда кредиторы и клиенты стали разбираться, почему это произошло, оказалось, что владельцы ГК подали в арбитраж иск о ее банкротстве, а сами уехали за границу. В ходе разбирательства выяснилось, что, запрашивая кредиты, супруги вводили сотрудников банка в заблуждение относительно своих активов: во всяком случае, оттиски штампов и печатей в бумагах, согласно заключениям экспертов, оказались поддельными, а подписи — фальшивыми.

Когда банкиры обратились в УВД по Брянской области, а его сотрудники проводили доследственную проверку, Ольга Король и Михаил Кащук скрылись за границу. Только в начале 2016 года Интерполу удалось установить, что беглецы, объявленные в международный розыск, обосновались в испанской провинции Аликанте. Там, по некоторым данным, ими через посредников была приобретена небольшая сеть отелей. К тому времени супруги уже развелись, но продолжали иметь общий бизнес. По запросу Генпрокуратуры РФ Ольга Король была экстрадирована на родину в марте того же года, ее экс-муж и сообщник — в ноябре.

Свою вину подсудимые отрицали, утверждая, что их бизнес-проекты рухнули из-за финансового кризиса. Суд признал их виновными почти в двух десятках эпизодов хищений на общую сумму 743 млн рублей, из которых более 700 млн они отмыли. При этом взыскать с осужденных оказалось нечего — в России они не оставили никаких активов, а в Испании они, предположительно, были оформлены на других лиц.

Тем не менее в ВТБ остались довольны судебным решением. «Банк всегда в рамках закона прилагает максимум усилий для наказания мошенников, совершивших противоправные действия по отношению к ВТБ как в России, так и за рубежом», — сообщили в пресс-службе группы ВТБ.

Защита осужденных собирается обжаловать приговор в Брянском облсуде.