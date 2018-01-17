Арбитражный суд Москвы отказал в заявлении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) об аресте имущества четырех бывших руководителей банка «Балтика» в рамках иска к ним на 11,08 млрд рублей.

В декабре 2017 года АСВ подало заявление в суд о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его экс-руководителей. Заявление будет рассмотрено судом 12 февраля.

В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной АСВ (конкурсный управляющий), были выявлены признаки преднамеренного банкротства банка «Балтика». Было установлено, что на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими банк лицами совершались действия по безвозмездному отчуждению ликвидных активов «Балтики», а также замещению их на невозвратную ссудно-вексельную задолженность технических юридических лиц. Кроме того, оригиналы документов по ряду сделок, ухудшивших финансовое положение, бывшим руководством банка не переданы, сообщило АСВ.

Указанные обстоятельства, по мнению управляющего, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности. В качестве ответчиков по делу выступают: бывший председатель правления банка Черняк О. Н., член совета директоров Роговец Г. В., а также члены правления кредитной организации Тышлангова В. М. и Клепикова О. Н.

Арбитражный суд Москвы 9 октября 2015 года по заявлению ЦБ признал несостоятельным (банкротом) банк «Балтика».