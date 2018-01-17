Петицию против ужесточения требований к регулированию криптовалют в Южной Корее подписали уже более 215 тысяч человек.

Автор петиции подчеркивает, что «люди не глупы», а виртуальные валюты — это не «случайные инвестиции».

«Мир, который вы видите, не такой, каким его видят люди. Вы считаете, что защищаете людей, но они думают, что вы просто забираете у них мечту», - пишет автор.

Как сообщает Anycoin , желающие смогут поддержать петицию «Представляло ли себе когда-нибудь правительство мечты людей?» еще до 27 января, однако правительству страны в любом случае придется на нее ответить: в Южной Корее, если петиция набирает более 200 тысяч голосов, официальные органы должны в течение 30 дней отреагировать на нее.