Российские власти успешно завершили структурные реформы, результатом которых стали низкая волатильность курса и низкий уровень инфляции. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе Гайдаровского форума, отметив, что три года назад, в начале кризиса, в это было трудно поверить.

«2017 год — это год окончания успешных структурных реформ макроэкономической политики. Инфляционное таргетирование, плавающий курс, бюджетное правило, механизм защиты внутренних цен от колебаний цен на нефть. Самое заметное для обывателя отличие ситуации — на валютном рынке: мы увидели минимальное значение волатильности, курс отвязался от цен на нефть. Следующее — это показатели инфляции. Когда инфляция была под 15%, в тот момент ни один человек не поверил бы, что главной дискуссией в январе 2018 года станет то, что инфляция на 1,5 процентного пункта отклонилась (вниз. — Прим. Банки.ру) от целевого значения. Реально эти проблемы бы показались смешными три года назад», — сказал он.

Напомним, Росстат предварительно оценил инфляцию в РФ в прошлом году в 2,5%. Ранее ЦБ установил таргет по инфляции на конец 2017 года на уровне 4%.