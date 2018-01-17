Технологии нуждаются в регулировании, однако оно не должно заходить так далеко, чтобы останавливать развитие технологии, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Гайдаровском форуме.

«Посмотрите, что происходит с криптовалютами. Та волатильность, которая присутствует на рынке криптовалют, делает невозможным их использование в качестве валют в той форме, в какой они есть сейчас. При этом эта тема привлекает большое количество внимания, большое количество инвестиций, причем не только в эту тему, а во все, что вокруг нее — блокчейн и так далее. Вся эта история позволяет технологии двигаться вперед, развиваться вперед. Если где-то происходит полный запрет, это означает, что все, что могло бы развиться, оно не развивается. Государство в таких ситуациях теряет такие возможности, которые есть у конкурентов», — отметил Орешкин.