Министр экономического развития Максим Орешкин также посоветовал государству опираться на платформенные решения, чтобы вывести из тени сферу самозанятых.
Министр экономического развития Максим Орешкин назвал сектора, которые изменят российскую экономику.
«То, что поменяет российскую экономику в ближайшие год-два. Первая история очень важная — это история с удаленной идентификацией. Это история, которая будет помогать технологии распространяться», — заявил он на Гайдаровском форуме.
По словам Орешкина, это сделает взаимоотношения с контрагентами более эффективными. Вторая история связана с искусственным интеллектом. «Если посмотреть инфраструктуру занятости в России и то, как устроены бизнес-процессы, в том числе на государственном уровне. Очень много этапов. Как раз внедрение технологий автоматизации и искусственного интеллекта здесь будет помогать делать процессы более эффективными и менее затратными для общества», — заявил министр.
Третья история — это внедрение платформенных решений в разных сферах. Орешкин выделил как важнейшую историю продвижения электронной торговли и коммерции. «Мы хорошо видим, какой эффект на китайскую экономику сделала компания Alibaba», — добавил он. Кроме того, глава МЭР выделил важность развития платформенных решений в сфере образования, здравоохранения и сфере услуг. Он посоветовал государству опираться на платформенные решения, чтобы вывести из тени сферу самозанятых.
Нет комментариев