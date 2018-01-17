Министр экономического развития Максим Орешкин назвал сектора, которые изменят российскую экономику.



«То, что поменяет российскую экономику в ближайшие год-два. Первая история очень важная — это история с удаленной идентификацией. Это история, которая будет помогать технологии распространяться», — заявил он на Гайдаровском форуме.

По словам Орешкина, это сделает взаимоотношения с контрагентами более эффективными. Вторая история связана с искусственным интеллектом. «Если посмотреть инфраструктуру занятости в России и то, как устроены бизнес-процессы, в том числе на государственном уровне. Очень много этапов. Как раз внедрение технологий автоматизации и искусственного интеллекта здесь будет помогать делать процессы более эффективными и менее затратными для общества», — заявил министр.

Третья история — это внедрение платформенных решений в разных сферах. Орешкин выделил как важнейшую историю продвижения электронной торговли и коммерции. «Мы хорошо видим, какой эффект на китайскую экономику сделала компания Alibaba», — добавил он. Кроме того, глава МЭР выделил важность развития платформенных решений в сфере образования, здравоохранения и сфере услуг. Он посоветовал государству опираться на платформенные решения, чтобы вывести из тени сферу самозанятых.