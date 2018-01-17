Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что 2017 год стал годом начала экономического роста.

«2017 год — это год начала роста, роста довольно уверенного. Мы еще не знаем, как вырос ВВП, это такой показатель, который не так-то просто посчитать, но я специально для себя выписал несколько «жестких» данных, о которых мы можем точно говорить: авиаперевозки у нас плюс 20%, определение электроэнергии — плюс 1,7%, погрузка на железной дороге — плюс 3,2%, импорт инвестиционных товаров — плюс 24%, продажа автомобилей — плюс 12%», — рассказал он в ходе выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

Также Орешкин добавил, что 2017 год является годом окончания адаптации к внешним условиям и годом окончания действительно успешных структурных реформ в макроэкономике.