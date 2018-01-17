Более половины россиян (55%) не интересуются новостями с валютной биржи, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SuperJob . Согласно результатам исследования, курс американской валюты сегодня волнует рекордно низкое число россиян (26%), они прогнозируют его рост к началу февраля.

Более половины россиян (55%) не интересуются новостями с валютной биржи, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SuperJob . Согласно результатам исследования, курс американской валюты сегодня волнует рекордно низкое число россиян (26%), они прогнозируют его рост к началу февраля.

По средним оценкам тех, кто интересуется динамикой курса рубль/доллар, 1 февраля 2018 года доллар будет стоить 59,1 рубля. Учитывая, что официальный курс доллара (устанавливает ЦБ РФ) на 18 января составляет 56,5925 рубля, россияне ожидают заметного скачка курса доллара в ближайшие две недели.

Согласно исследованию, в конце 2016 года и сегодня россияне отошли от тактики следования рыночным трендам. Так, ранее народное мнение предсказывало дальнейшее удорожание доллара в периоды его роста и падение, соответственно, когда курс снижался.

«В декабре 2016 года, несмотря на снижение курса в даты проведения опроса, россияне посчитали, что за новогодние каникулы валюта подрастет, и прогадали. Сегодня, несмотря на укрепление рубля, доллару предсказывают рост», — отмечают в холдинге.

Рубль как средство хранения сбережений по-прежнему имеет гораздо больше сторонников, чем его основные соперники — доллар и евро. Сбережения в рублях назвали лучшим способом накопления 39% опрошенных, в долларах — 14%, 13% больше доверяют евро. Еще 14% отдают предпочтение прочим валютам, в числе которых появился и биткоин. Каждый пятый респондент затруднился с ответом.

Чем старше респонденты, тем более они склонны доверять национальной валюте, показал опрос. Обратная тенденция с евро — с увеличением возраста опрошенных доверие к евро падает. Доллар США как лучшую валюту для хранения сбережений чаще всего называли россияне моложе 24 лет и мужчины.