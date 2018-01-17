Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков и топ-менеджеры компании профинансировали создание фонда МФТИ, который займется поддержкой исследований в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

По словам Тинькова, российские технические специалисты – лучшие в мире, и хочется, чтобы так было и дальше. «Мы готовы тесно сотрудничать с вузами и делиться практическими знаниями. <...> Я с радостью поддерживаю такие инициативы и готов участвовать в них в будущем», – пояснил он.

Как сообщает пресс-служба банка, кроме Тинькова учредителями фонда стали топ-менеджеры Артем Яманов и Евгений Ивашкевич, которые окончили МФТИ. В фонде смогут участвовать и другие сотрудники Тинькофф Банка, которые выпустились в этом вузе.