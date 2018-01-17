Более половины россиян не ждут материальной поддержки от детей после выхода на пенсию, и число граждан с такой позицией растет. При этом долгосрочные сбережения из года в год делают треть жителей страны, свидетельствуют результаты всероссийского исследования , проведенного Аналитическим центром НАФИ.

На материальную помощь детей в будущем россияне стали рассчитывать реже (39% в 2016 году и 34% в 2017-м). Наибольшая доля тех, кто надеется на финансовую поддержку детей, — среди опрошенных старшего возраста (39% среди аудитории в возрасте от 55 лет против 28% среди 24—35-летних). Не рассчитывают на подобную помощь более половины наших сограждан — 54% (44% в 2016 году).

Ежемесячно откладывают средства на будущее треть россиян (33%), хотя еще год назад так делали 40%. Сумму не более 10% от дохода сберегают 15%, и еще 10% — от 10% до 20% дохода. Только 5% указали, что им удается откладывать более 20% заработка. Не делают сбережений 54% опрошенных, аргументируя это недостаточно высоким доходом.

Склонность к долгосрочным сбережениям проявляют в большей степени жители Москвы и Санкт-Петербурга (53% против 23% селян) и люди, имеющие высшее образование (43% против 29% тех, кто не имеет в/о).

При выборе формы сбережений россияне обращают внимание прежде всего на возможность забрать деньги, когда потребуется (39%), и на сохранность средств в будущем (37%). Еще год назад самым важным условием была доходность вложений выше инфляции (57% в 2016-м), а сегодня это отошло на второй план (17%). В НАФИ уточняют, что последнее условие более важно для жителей обеих столиц (31%) и для опрошенных в возрасте 35—44 лет (26%). Сохранность вложений в будущем более ценят 25—34-летние (41%), а возможность забирать средства в любое время — россияне старше 45 лет (42%).

«Сегодня россияне выбирают способ сбережения не по доходности, как это было еще год назад, а по возможности досрочного снятия средств с депозита без потери процентов. Это свидетельствует о неуверенности граждан в стабильности своих доходов в долгосрочной перспективе, когда существует риск потратить «неприкосновенный запас». Такая ситуация порождает определенный социальный пессимизм относительно будущего, в частности, взрослое население все меньше надеется на финансовую помощь детей на пенсии. Тенденция, когда родители помогают детям, а не наоборот, только укрепляется в российском обществе», — комментирует генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева.



Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ был проведен октябре 2017 года и охватил 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 140 населенных пунктах 42 регионов РФ.