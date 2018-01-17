Зависимость российской экономики от нефти сохраняется, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



«По нашей оценке, зависимость российской экономики от нефти, конечно, сохраняется. При этом значительная», — отметила она в ходе выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

«Наша экономика стала менее уязвимой к большим возможным колебаниям цен на нефть. Можно сказать, что платежный баланс и бюджет не меньше зависят от таких вот внешних колебаний. Экономика — еще в более значительной степени. Мы видим, как уменьшилась доля нефтегазовых доходов в бюджете, доля от экспортных доходов. Платежный баланс и бюджет уже приспособились и вполне способны жить в условиях низких цен на нефть и отражать колебания цен на нефть. Но перед экономикой стоит задача диверсификации ее структуры», — рассказала глава ЦБ.