Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о рисках мировой экономики в 2018 году.

«Есть ли риски со стороны мировой экономики в 2018 году? Начался период нормализации кредитно-денежной политики в странах с развитой экономикой. Это приведет к росту стоимости обслуживания долга и возможному перетоку капитала. Мы надеемся, это будет происходить плавно», — заявила Набиуллина на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

По ее словам, необходимо быть внимательными к рискам финансовой стабильности. «Есть эйфория из-за высоких цен на нефть, но мы понимаем, что на рынке нефти продолжает существовать неопределенность», — отметила глава ЦБ.

В мировой экономике, по мнению Набиуллиной, есть и другого рода риски, связанные с динамикой развития экономики Китая. ЦБ оценивает эти риски как умеренные. «Есть риски, связанные с возможным ростом протекционизма. Но это тоже будет, скорее всего, растянуто во времени», — добавила она.

