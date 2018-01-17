Центробанк РФ не будет снижать цель по инфляции до 2% с текущего таргета в 4%. Об этом заявила на Гайдаровском форуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Многие предлагали поменять цель по инфляции, сделать ее 2%, как в развитых странах. Мы не согласны с этим. Для российской экономики, которая собирается диверсифицироваться, 4% — это правильный уровень», — сказала она.

По словам главы ЦБ, в среднесрочной перспективе у инфляции больше рисков отклониться вверх, чем вниз.



«Для людей низкая инфляция — абсолютное благо, когда не сжираются сбережения; для бизнеса это предсказуемость и низкий уровень ставок», — добавила она.

По предварительным данным Росстата, инфляция в 2017 году составила 2,5%.