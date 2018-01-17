Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей президента Роспромбанка Сергея Салогубова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.



Таким образом, постановление Басманного суда Москвы о продлении ареста обвиняемого до 10 февраля вступило в силу.

По версии следствия, в прошлом году между банком в лице обвиняемого и физическим лицом были заключены восемь договоров уступки прав требований и пять договоров купли-продажи недвижимого имущества на общую сумму не менее 400 млн рублей. Для оплаты этих договоров физическим лицом был передан земельный участок в Подмосковье, стоимостью свыше 1 млрд рублей. Однако участник сделки согласился продать его лишь за 756 млн рублей.

«С учетом того, что стоимость имущества и полученных прав требования по вышеуказанным договорам была меньше, еще 354 миллионов рублей физическое лицо получило от банка наличными деньгами. В действительности рыночная стоимость предоставленного земельного участка составила всего 90 миллионов рублей. Таким образом, Роспромбанку был причинен ущерб на сумму 756 миллионов рублей», — говорится в сообщении СК РФ. В настоящее время второй участник сделки объявлен в розыск.