Через некоторое время криптовалюта останется уделом немногих, «это очередная игрушка, которая через какое-то время найдет свою нишу». Об этом замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил на Гайдаровском форуме.



«Как сейчас кто-то играет в танки, а кто-то — нет», — добавил Моисеев.

«Это иллюзия, что у вас нет посредников с криптовалютами. У вас есть посредник, у которого хранятся логин и пароль», — подчеркнул он.

Замминистра вспомнил историю с кражей этих данных в Сингапуре, что позволило извлечь биткоины из кошельков пользователей. Принцип анонимности, по его мнению, тоже скоро не будет играть определяющей роли в случае с криптовалютами. «Я знаю, что уже сейчас есть способы раскрытия идентификации через биткоины. Это вопрос очень короткого времени, когда будут знать представителей логина и пароля», — отметил он.

Моисеев подчеркнул, что подготовленный законопроект о криптовалютах сосредоточится на том, где эта технология найдет применение, — сегменте ICO (упрощенный механизм привлечения средств в криптовалюте). «Ниша, которую криптовалюта займет, — это ICO», — заявил Моисеев. ICO же, в свою очередь, он назвал паразитом краудфандинга, удобным недорогим способом привлечения денег. «Я не согласен, что трансакции в криптовалютах дешевле и быстрее», — подытожил замминистра финансов РФ.