Крипторубль нужен для расчета с иностранными партнерами. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в РАНХиГС в рамках Гайдаровского форума.

«Я считаю, что крипторубль — это электронные деньги, которые нужны для целей ускорения расчетов и снижения издержек», — заявил он в кулуарах Гайдаровского форума.

«Они должны развиваться и сейчас уже есть. Правильно сказал Маслов, что Россия перепрыгнула из кеша в электронный расчет. Ну, это хорошо. Я думаю, что кеш всегда был и будет, но понятно, что использование сейчас электронных денег очень развито. Чего нам не достает, это использования электронных денег, рубля, в трансграничных расчетах. Я считаю, что надо сфокусироваться, чтобы расчеты с нашими ведущими торговыми партнерами, хотя бы странами бывшего СССР, могли бы проводиться не в иностранных валютах, а в электронном рубле», — подчеркнул Моисеев.