Современные подростки предпочитают получать в подарок не смартфоны, а криптовалютные фермы. Это касается и девочек, для которых смартфоны и новые технологии стали приоритетнее бриллиантов. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в РАНХиГС в рамках Гайдаровского форума.



«Я также занимаюсь регулированием алмазов и бриллиантов и ювелирной отраслью, и тренд, который мы сейчас наблюдаем, если раньше бриллианты были лучшими друзьями, то сейчас смартфон — это лучший подарок на обручение... Новое поколение выбирает не бриллианты, а что-то совсем новое и интересное. То есть лучший подарок для подростка сейчас — уже даже не смартфон, а криптовалютная ферма. Я в числе прочих занимаюсь работой над алмазно-бриллиантовым комплексом, буду отстаивать рубежи и хочу, чтобы девочкам больше нравились бриллианты, а не криптовалютные фермы»,— рассказал он в ходе выступления.