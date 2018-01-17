Заместитель министра финансов США, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, Сигал Манделкер назвала виртуальную валюту «развивающейся угрозой». Такое мнение она высказала на заседании банковского комитета сената конгресса США, передает ТАСС.



Финансовое ведомство «действует на опережение (в борьбе) с развивающимися угрозами», отметила Манделкер, причислив к ней и виртуальную валюту. «Мы возглавляем международные усилия по снижению рисков незаконного финансирования перспективных технологий, таких как использование семи виртуальных валют. Мы выступаем в качестве надзорно-контрольного органа за этой новой отраслью», — подчеркнула замминистра.

По ее словам, в настоящее время США, Япония и Австралия «входят в число немногих стран, регулирующих деятельность по обмену и платежам с участием виртуальной валюты, в частности с децентрализованной конвертируемой виртуальной валютой».

Манделкер отметила, что ведомство в данный момент собирает информацию примерно о сотне площадок, где проводятся торги с использованием виртуальных валют в связи с пресечением финансирования незаконной деятельности.