Минфин не планирует увеличивать налоговую нагрузку в текущем году. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

«Мы в правительстве не предполагаем увеличения налогового бремени, налоговой нагрузки на предстоящий год. Это принципиально важно. Потому что то, что сейчас сложилось: у нас выросли налоговые изъятия за последний год, но что, у нас увеличилась налоговая нагрузка? Да, небольшие акцизы увеличились, но это не те деньги», — рассказал он.

Силуанов также отметил, что Минфин планирует изменить структуру налоговой системы и предполагает сделать ее более конкурентоспособной, чтобы она решала основную задачу — увеличение темпов экономического роста, была простой и понятной.

