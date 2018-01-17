Минфин подготовил проект закона, который ограничивает максимальный размер пени суммой налоговой задолженности. Соответственно, начисление пеней как для граждан, так и для бизнеса будет прекращаться в день, когда их сумма сравнивается с размером налоговой задолженности, пишет «Коммерсант».



Направленный Минфином в правительство законопроект вносит изменения в ст. 75 ч. 1 Налогового кодекса. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, поправка разработана по итогам поручения президента Владимира Путина, данного по итогам его декабрьской пресс-конференции.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) на 1 декабря 2017 года, общий размер задолженности по пеням перед консолидированным бюджетом составлял 252,6 млрд рублей, из них 101 млрд налогоплательщики задолжали федеральному бюджету. Какая часть этих сумм приходится на «сверхвысокие» пени, в ведомствах оценить не берутся.

Управляющий партнер юридической фирмы Taxadvisor Дмитрий Костальгин связывает появление этой меры с тем, что с октября 2017 года размер пени для бизнеса вырос в два раза — до 1/150 ставки ЦБ при просрочке более чем на 30 дней, что в итоге составляет более 20% годовых.

«Временной охват налоговой проверкой составляет три года, на четвертый юрлицо получает решение о доначислении пени, пока он его оспаривает, размер пени действительно может сравняться с суммой недоимки», — говорит юрист. При этом он отмечает, что поправка «лечит» следствие, а не причину — высокий размер пени. «Пени перестают быть восстановительной мерой, а становятся карательной», — резюмирует Костальгин.

Поправка о пенях дополняет кампанию по масштабному списанию налоговых долгов , которую ФНС сейчас проводит по поручению президента. Напомним, выполняя эту инициативу, Госдума в конце декабря приняла поправки к Налоговому кодексу, освобождающие граждан и индивидуальных предпринимателей от части налоговых долгов, в основном по платежам, которые уже и так не могли быть взысканы.

Вчера же глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания президента с Кабинетом министров уточнил суммы списаний.