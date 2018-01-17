В этом году бюджет РФ может быть выполнен с профицитом при сохранении текущей конъюнктуры на нефтяном рынке. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.

«В этом году у нас по плану 1,3% дефицита к ВВП. Но если будет продолжаться такая же конъюнктура, как сегодня, мы выйдем на профицит», — отметил он.

По его словам, в результате применения бюджетного правила дополнительные валютные поступления в федеральный бюджет могут составить до 3% ВВП.

«В этом году объем дополнительных поступлений от нефтегазовых доходов составит 3% ВВП», — сказал Силуанов.

Он напомнил, что бюджетные расходы формируются исходя из цен на нефть в 40 долларов за баррель, а доходы, которые возникают при росте цены, отправляются в резервы.



«Есть много как сторонников, так и противников бюджетного правила, которые предлагают его изменить или ослабить. Но это правило нужно не только для того, чтобы мы сохраняли резервы; бюджетное правило — это прогнозируемость, что у нас не будет рисков повторения кризисов», — подчеркнул глава Минфина.