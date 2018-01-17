Курс биткоина за сутки снизился на 25,1%. К 1:50 мск криптовалюта подешевела до 10,5 тыс. долларов впервые с 1 декабря 2017 года.

По данным Coinmarketcap, на 8:54 мск курс биткоина поднялся до 10 972 долларов.

На текущий момент капитализация биткоина — более 184,427 млрд долларов. При этом совокупная капитализация всех криптовалют превысила 506,503 млрд долларов.



Напомним, курс биткоина во время торгов 17 декабря 2017 года установил исторический рекорд, пробив отметку в 20 тыс. долларов.