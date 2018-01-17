В данный момент наблюдается одно из сильнейших падений крипторынка за последнее время.

Самая популярная криптовалюта биткоин упала до минимальных значений с декабря 2017 года. На 18.00 по мск ее курс снизился на 20,07% за сутки и составляет $9,616 тыс. Капитализация - $161,6 млрд по данным СoinМarketСap .

Курс Ethereum за 24 часа понизился на 27,62% до $0,804 тыс. при капитализации - $78 млрд.

Третья по капитализации ($35,8 млрд) криптовалюта Ripple, которая на прошлой неделе росла в цене активнее всех, упала на 33,24% за сутки. Теперь ее курс составляет $0,925.

Bitcoin Cash подешевел на 27,5% за 24 часа, его курс - $1,436 тыс. при капитализации $24,2 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до $428,5 млрд. Поводом для распродажи криптовалют послужили сообщения об усилении регулирования со стороны Китайских и Южно-Корейских властей. После этого курсы многих криптовалют упали до своих очень важных психологических уровней.