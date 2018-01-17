В этом финансовом году Mitsubishi UFJ Financial Group планирует создать криптовалютную биржу, подкрепленную национальной валютой монету и сервис раздельных биткоин-аккаунтов для клиентов других площадок.

Согласно отчету компании, сообщает Bitcoin.com , MUFG уже уведомил японское Агентство по финансовым сервисам (JFSA) о своих планах и запуск биржи планируется в этом году.

Банк собирается выпустить собственную криптовалюту MUFG Coin, которая изначально будет подкреплена японской иеной и привязана в приблизительном соотношении JP¥1, но потом курс монеты может измениться. По мнению экспертов, такой подход поможет сгладить резкие скачки цены, благодаря чему клиенты будут более охотно пользоваться ей для повседневных покупок и других расчетов.

Кроме того, банк работает и над другим криптовалютным сервисом. MUFG Trust будет управлять активами клиентов на счетах других бирж, то есть, планируется запустить аналог сегрегированных счетов, которые используются при торговле на Forex. Данный сервис начнет работу в апреле 2018 года, как только JFSA признает биткоин активом, который можно поместить в траст. По данным банка, это будет первый криптовалютный траст в мире.